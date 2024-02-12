Ещё 18 британских чиновников и профессоров попали в стоп-лист России

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Россия ввела ответные санкции против 18 граждан Великобритании

12 февраля, 12:09

Россия в ответ на конфронтационный курс Лондона ввела санкции против 18 граждан Великобритании, в их числе — представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании. Об этом сообщает МИД РФ.

В частности, в список попали:

  • Джеймс Картлидж — заместитель министра обороны Великобритании.
  • Чарльз Роланд Винсент Уолкер — заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании.
  • Сара Макинтош — заместитель советника премьер-министра Великобритании по нацбезопасности.
  • Саймон Асквит — командующий подводными силами Великобритании.
  • Тимоти Дэвид Нил-Хоупс — глава национальных киберсил Великобритании.
  • Стюарт Пич — спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Западным Балканам.
  • Членв палаты лордов британского парламента, а также учёные и профессора.

"Вынуждены констатировать, что русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране. При этом весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят т.н. мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений", — подчеркнули в ведомстве.

А "нахрапистые и пронизанные чувством безнаказанности" высказывания британских политиков и военного истеблишмента ведут к дальнейшей эскалации и человеческим жертвам на Украине, добавили в МИД.

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А в сентябре прошлого года Россия также пополнила санкционный перечень граждан Великобритании, туда вошло 23 человека. Среди тех, кому теперь закрыт въезд в Россию, оказался начальник штаба обороны ВС Британии Энтони Радакин, курирующий подготовку солдат армии Украины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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