В МИД РФ указали послу Израиля на неприемлемые оценки политики России
В МИД России указали послу Израиля в Москве Симоне Гальперин на неприемлемые оценки вопросов российской внешней и внутренней политики. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.
Послу Израиля указали в МИД на её неприемлемые высказывания о России. Видео © t.me / МИД России
"Посол была проинформирована специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России М.Л. Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля её интервью", — рассказали в дипведомстве.
В МИД указали, что в её заявлениях даются искажённые интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики. Там также отметили, что Москва по-прежнему стремится к укреплению отношений между двумя государствами на основе взаимного уважения. В связи с этим российская сторона ожидает конструктивного вклада главы израильского дипломатического представительства.
Как уже сообщал Life.ru, израильского посла Симону Гальперин, которая вступила в должность только в январе, вызвали в МИД России из-за её неприемлемых высказываний об РФ в интервью СМИ. Возмущение вызвали слова Гальперин о том, что Москва якобы не прилагает достаточно усилий для освобождения заложников из плена ХАМАС. В ведомстве указали на неприемлемость слов посла, заявившую о том, что "холокост — это уничтожение только еврейского народа".
t.me / МИД России