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6 февраля, 17:40

В МИД РФ указали послу Израиля на неприемлемые оценки политики России

В МИД России указали послу Израиля в Москве Симоне Гальперин на неприемлемые оценки вопросов российской внешней и внутренней политики. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.

Послу Израиля указали в МИД на её неприемлемые высказывания о России. Видео © t.me / МИД России

"Посол была проинформирована специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России М.Л. Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля её интервью", — рассказали в дипведомстве.

В МИД указали, что в её заявлениях даются искажённые интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики. Там также отметили, что Москва по-прежнему стремится к укреплению отношений между двумя государствами на основе взаимного уважения. В связи с этим российская сторона ожидает конструктивного вклада главы израильского дипломатического представительства.

В МИД РФ одним советом приструнили хамоватого израильского дипломата
В МИД РФ одним советом приструнили хамоватого израильского дипломата

Как уже сообщал Life.ru, израильского посла Симону Гальперин, которая вступила в должность только в январе, вызвали в МИД России из-за её неприемлемых высказываний об РФ в интервью СМИ. Возмущение вызвали слова Гальперин о том, что Москва якобы не прилагает достаточно усилий для освобождения заложников из плена ХАМАС. В ведомстве указали на неприемлемость слов посла, заявившую о том, что "холокост — это уничтожение только еврейского народа".

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t.me / МИД России

Александра Мышляева
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