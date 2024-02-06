В МИД РФ указали послу Израиля на неприемлемые оценки политики России

В МИД России указали послу Израиля в Москве Симоне Гальперин на неприемлемые оценки вопросов российской внешней и внутренней политики. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.

Послу Израиля указали в МИД на её неприемлемые высказывания о России. Видео © t.me / МИД России

"Посол была проинформирована специальным представителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России М.Л. Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля её интервью", — рассказали в дипведомстве.

В МИД указали, что в её заявлениях даются искажённые интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики. Там также отметили, что Москва по-прежнему стремится к укреплению отношений между двумя государствами на основе взаимного уважения. В связи с этим российская сторона ожидает конструктивного вклада главы израильского дипломатического представительства.