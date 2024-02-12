Нарышкин раскрыл, кого Запад хочет назначить "наместником" на Украине

Запад рассматривает вариант с назначением генсека НАТО Йенса Столтенберга и прочих политиков-русофобов из США и Европы на роль "наместника" на Украине. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"На роль такого де-факто "наместника" Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Среди них выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", — приводит его слова пресс-служба СВР.

Как отметил Нарышкин, Столтенберг хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе. При этом он подчеркнул, что при выборе "специального посланника" для Незалежной Запад исходит из того, что положение для Украины на фронте становится всё более сложным. Ситуация для ВСУ на передовой усугубляется проблемами при проведении мобилизации и задержками в поставках западного вооружения. На фоне этого украинцы начинают понимать, что Москва неизбежно достигнет поставленных целей специальной военной операции.