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12 февраля, 12:45
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Нарышкин заявил о случаях перехода представителей украинской элиты на сторону РФ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о случаях перехода украинской элиты на российскую сторону. По его словам, у Запада появились небезосновательные опасения, что многие представители Киева на фоне тяжёлого положения ВСУ осознали неизбежность победы Москвы.

"В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. И такие опасения вполне оправданны — первые уже пошли", — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.

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А ранее Сергей Нарышкин рассказал, какая судьба ждёт Украину в ближайшей перспективе. По его словам, ничего хорошего этой стране при действующем режиме ожидать не стоит, а Россия на половине пути точно останавливаться не собирается.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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