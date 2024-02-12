Нарышкин заявил о случаях перехода представителей украинской элиты на сторону РФ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о случаях перехода украинской элиты на российскую сторону. По его словам, у Запада появились небезосновательные опасения, что многие представители Киева на фоне тяжёлого положения ВСУ осознали неизбежность победы Москвы.

"В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. И такие опасения вполне оправданны — первые уже пошли", — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.