В Москве перед выборами президента проведут тестовое голосование в системе ДЭГ

Перед проведением выборов на пост президента России, которые состоятся в период с 15 по 17 марта, в столице будет протестирована система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом во время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщил его начальник, глава корпуса наблюдателей Вадим Ковалёв.

"Мы предложим прислать нам варианты вопроса [для голосования] до 20 февраля на нашу почту. Я думаю, чуть больше недели — времени более чем достаточно", — приводит его слова РИА "Новости".

Ковалёв уточнил, что проверять систему будут в начале марта, однако точная дата пока ещё не обсуждалась. Он также добавил, что предметом тестового голосования традиционно станет один из приоритетных для развития столицы вопросов.

В свою очередь руководитель Управления Москвы по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Артём Костырко уведомил о том, что в каждом районе города будет открыт один избирательный участок. Граждане смогут прийти туда, чтобы проверить работу терминала или проголосовать с личного устройства.

"Соберём обратную связь, посмотрим, как система работает, и в штабе по наблюдению за выборами доложим о готовности к выборам президента Российской Федерации", — объяснил он.