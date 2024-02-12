Забеременевшая в 13 блогерша из Сибири начала зарабатывать на интимных фото трёхлетней дочки Блогерша Суднишникова из Железногорска продаёт интимные фото трёхлетней дочери 12 февраля, 14:13 Дарья Суднишникова. Обложка © t.me / SHOT

В Железногорске Красноярского края блогерша Дарья Суднишникова зарабатывает на трёхлетней дочери, выкладывая интимные кадры с девочкой в приватный канал. Сейчас активисты просят лишить мать родительских прав. Об этом пишет SHOT.

Блогерша Суднишникова зарабатывает на треш-контенте. Видео © t.me / SHOT

Историю Суднишниковой россияне узнали из телешоу, на котором девушка рассказала о своей беременности в 13 лет. Отцом она называла то 10-летнего школьника, то старшеклассника. Сейчас блогерше исполнилось 18. Она зарабатывает на треш-контенте.

Девушка выкладывает провокационные ролики, как нюхает наркотики, а также обнажается на камеру. Свою дочь она тоже публично раздевает, но демонстрирует уже за деньги. За вступление в приватный канал Суднишникова просит тысячу рублей. На критику она отвечает, что дочь не протестует и с её психикой всё в порядке.

"Миля [дочь] не ревёт. Ей всё нравится. Когда я снимаю себя для привата, ей тоже интересно наблюдать. Ребёнок растёт и развивается", — ответила Суднишникова в комментариях.

Ранее блогерша участвовала в рекламе наркомагазинов. Обеспокоенные граждане просят полицию и опеку проверить девушку и поднять вопрос о лишении её родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Канзас-Сити, в американском штате Миссури, 26-летняя мать убила свою дочь, которой было всего около месяца. Женщина сожгла младенца в духовке, утверждая, что перепутала её с детской кроваткой.

Авторы Татьяна Миссуми