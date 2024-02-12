"Станет невмоготу, снова приеду": Россиянка с новорождённым навестила любимого мужа в зоне СВО

Жительница Свердловской области Аксана отправилась в зону специальной военной операции с двухмесячным ребёнком на руках, чтобы показать сына мужу Юрию. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Пара познакомилась в 2019 году, когда юноша учился в колледже. С начала 2020 года они стали жить вместе, а в октябре 2023 года, когда мужчина решил отправиться на СВО, расписались. Тогда Аксана уже ждала четвёртого малыша. Мальчик Мирон родился 23 ноября. В это время отец находился на боевом задании и месяц не отвечал на сообщения.

Возможность отправиться к возлюбленному предоставилась, когда было необходимо передать гуманитарный груз в подразделение, где служит Юрий. Тогда молодая мать взяла ребёнка и поехала в Луганск, где волонтёр помогла Аксане снять квартиру, а в это время командир отпустил бойца на день повидаться с семьёй.

"Эти сутки Юра с головой ушёл в заботы о ребёнке. Я не мешала, наоборот, где-то сама просила о помощи. Конечно, хотелось бы провести вместе больше времени, но я всё понимаю, поэтому даже эти сутки для меня — самые счастливые", — рассказала Аксана.

По словам женщины, она убедилась в том, что нет ничего невозможного, если любишь. Кроме того, жена солдата отметила, что в Луганске находиться практически безопасно. Поэтому девушка призвала жён военных преодолеть свой страх и стремиться встретиться с мужьями.

"Для меня это очень важно. Всё это время я каждый день писала и продолжу писать своему мужу письма с фотографиями и видео, чтобы он максимально прочувствовал, как растёт ребёнок. Первая улыбка, эмоция, может, даже где-то плач необычный. Теперь у меня есть новые силы, я готова ещё ждать, а если совсем станет невмоготу, то снова приеду", — поделилась жена военного.