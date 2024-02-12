Корпус "За чистые выборы" провёл курсы для наблюдателей в нескольких областях РФ
На прошлой неделе в Республике Карелия и Ярославской области движение Корпус "За чистые выборы" провело курсы для будущих наблюдателей. Студенты узнали о роли такого человека на выборах, решая практические задания в группах.
В Карелии тренинг провели при поддержке регионального отделения Ассоциации юристов России в филиале РАНХиГС. Обучение прошли более 60 студентов президентской академии, ПетрГУ, Северного института ВГУЮ (РПА Минюста России), Петрозаводского техникума городского хозяйства, а также Юридического полицейского колледжа.
"Многие участники нашего интенсива были хорошо подготовлены, а кто-то и вовсе имел опыт наблюдения на выборах, что и помогло им в успешном решении кейсов. Уверен, что такие интерактивные практики являются полезным дополнением к профильным курсам по конституционному и избирательному праву, которые изучаются на юридических факультетах", — сказал зампредседателя Корпуса "За чистые выборы" по правовым вопросам Георгий Багирян.
В Ярославле будущих наблюдателей обучали в Ярославском государственном университете имени П.Г. Демидова, Ярославском градостроительном колледже и Ярославском промышленно-экономическом колледже.
Мероприятие также посетил член Общественной палаты Ярославской области Игорь Ершов. По его словам, в области уже обучили более 2500 наблюдателей, но это ещё не конец. Он добавил, что студенты узнали особенности голосования, роли участников выборов и другие важные аспекты.
А ранее председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова рассказала, что к голосованию предстоит подготовить более 200 тысяч наблюдателей. По её словам, следует привлечь максимальное число сограждан к участию в организации выборов для обеспечения их беспристрастности.
ТАСС / Сергей Красноухов