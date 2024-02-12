"Автотор" создал бренд Ambertruck для грузовиков "Автотор" сообщил о новой торговой марке для коммерческих автомобилей Ambertruck 12 февраля, 16:38 "Автотор" зарегистрировал торговую марку для коммерческих автомобилей Ambertruck. Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Калининградский производитель "Автотор" объявил о регистрации новой торговой марки Ambertruck, под которой будут выпускаться коммерческие автомобили: грузовики и фургоны. Об этом сообщается на сайте компании.

"Российский автопроизводитель "Автотор" представляет собственный бренд для выпускаемых автомобилей коммерческого назначения. Торговая марка зарегистрирована в январе 2024 г. Наименование на латинице — Ambertruck. Наименование на кириллице — "Амбертрак". Изобразительный торговый знак — АТ", — уточняется в тексте.

В компании добавили, что Аmber переводится как "янтарь", который давно является символом Калининградской области. Планируется, что под новой маркой с конвейера сойдёт целый ряд моделей машин, но всех их будет объединять высокая локализация производства и адаптация к российским условиям эксплуатации. Пока начали с четырёх моделей грузовиков под брендом Ambertruck.

Под них завод делает несколько грузовых шасси, в том числе универсальное и компактное для города. Также их оснастят такими надстройками, как фургоны, рефрижераторы или гидроподъёмники, что поможет создавать транспорт под любые функции.

А ранее Life.ru рассказывал о впечатлениях чиновников от пользования отечественным автопромом. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приобрёл автомобиль LADA Aura и заявил, что за неделю использования машины никаких нареканий к авто не возникло.

Авторы Татьяна Миссуми