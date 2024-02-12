Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Киев не признаёт нахождение своих граждан на сбитом Ил-76, но требует выдать их тела

Новый президент Финляндии сделал первое заявление о России

Нарышкин заявил о случаях перехода представителей украинской элиты на сторону РФ

Ещё 18 британских чиновников и профессоров попали в стоп-лист России

Экономика России обогнала среднемировые значения, заявил Путин

Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

Российские ПВО сбили 33 украинских беспилотника под Херсоном

Собака напала на главу МИД Украины

Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать города-побратимы Донецк и Луганск

Ледяной дождь накрыл юг России, в городах отменяют занятия в школах и вводят режим ЧС

"Автотор" создал бренд Ambertruck для грузовиков

"Автотор" сообщил о новой торговой марке для коммерческих автомобилей Ambertruck

12 февраля, 16:38
"Автотор" зарегистрировал торговую марку для коммерческих автомобилей Ambertruck. Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

"Автотор" зарегистрировал торговую марку для коммерческих автомобилей Ambertruck. Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Калининградский производитель "Автотор" объявил о регистрации новой торговой марки Ambertruck, под которой будут выпускаться коммерческие автомобили: грузовики и фургоны. Об этом сообщается на сайте компании.

"Российский автопроизводитель "Автотор" представляет собственный бренд для выпускаемых автомобилей коммерческого назначения. Торговая марка зарегистрирована в январе 2024 г. Наименование на латиницеAmbertruck. Наименование на кириллице "Амбертрак". Изобразительный торговый знакАТ", — уточняется в тексте.

В компании добавили, что Аmber переводится как "янтарь", который давно является символом Калининградской области. Планируется, что под новой маркой с конвейера сойдёт целый ряд моделей машин, но всех их будет объединять высокая локализация производства и адаптация к российским условиям эксплуатации. Пока начали с четырёх моделей грузовиков под брендом Ambertruck.

Под них завод делает несколько грузовых шасси, в том числе универсальное и компактное для города. Также их оснастят такими надстройками, как фургоны, рефрижераторы или гидроподъёмники, что поможет создавать транспорт под любые функции.

В 2024 году российскому рынку обещают 30 ожидаемых автопремьер
В 2024 году российскому рынку обещают 30 ожидаемых автопремьер

А ранее Life.ru рассказывал о впечатлениях чиновников от пользования отечественным автопромом. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приобрёл автомобиль LADA Aura и заявил, что за неделю использования машины никаких нареканий к авто не возникло.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!