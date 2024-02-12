Суд назначил от 9 до 19 лет украинским "оборотням в погонах", которые похищали россиян
Подмосковный суд отправил в колонию членов украинской банды, похищавшей россиян
Московский областной суд вынес приговор украинским экс-силовикам за похищения россиян ради выкупа. Все фигуранты дела получили наказание в виде лишения свободы от 9 до 19 лет, сообщает СК России.
Следствие выяснило, что с апреля 2014-го по октябрь 2019 года бывшие сотрудники ГУР МО Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский организовали ОПГ, куда позже вступили и другие преступники. В 2020 году они похитили жителя Челябинска, чтобы взломать его криптокошелёк, на счету которого лежало около 50 миллионов рублей. Также бандиты попытались украсть участника народного ополчения ДНР и совершили покушение на сотрудника МВД Донецка, подорвав его автомобиль СВУ.
"Участниками преступного сообщества совершались контрабанда и незаконный оборот огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. В рамках расследования изъяты гранаты, самодельные взрывные устройства, огнестрельное нарезное оружие", — говорится в сообщении.
Двух главарей банды приговорили к 19 годам лишения свободы и штрафу в 700 и 500 тысяч рублей. Ещё семь членов группировки осудили на срок от 9 до 15 лет колонии строгого режима со штрафами.
Ранее в Симферополе ФСБ задержала украинских диверсантов, которые хотели взорвать кортеж одного из руководителей Республики Крым при помощи мины. Сейчас всех троих подозреваемых Киевский районный суд отправил под стражу на два месяца.
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