Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Эрдоган подтвердил, что США продадут Анкаре истребители F-16

Харрис заявила, что готова заменить Байдена из-за его возраста

Киев не признаёт нахождение своих граждан на сбитом Ил-76, но требует выдать их тела

Новый президент Финляндии сделал первое заявление о России

Нарышкин заявил о случаях перехода представителей украинской элиты на сторону РФ

Ещё 18 британских чиновников и профессоров попали в стоп-лист России

Экономика России обогнала среднемировые значения, заявил Путин

Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

Российские ПВО сбили 33 украинских беспилотника под Херсоном

Собака напала на главу МИД Украины

Фёдор Гордеев покинет "Сибирь", но лишь до начала нового сезона

Клуб КХЛ "Сибирь" разорвал контракт с Гордеевым из-за статуса легионера

12 февраля, 17:22
Фёдор Гордеев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Фёдор Гордеев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" расторг договор с защитником Фёдором Гордеевым, потому что тот имеет статус легионера. Об этом говорится на сайте лиги.

"Сибирь" и Фёдор Гордеев расторгли соглашение по инициативе хоккеиста, права на игрока закреплены за клубом", — уточняется в тексте.

Остаток сезона 25-летний спортсмен должен провести в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Всё дело в том, что статус легионера не даёт "Сибири" выставлять Гордеева на матчи. Однако клуб намерен предложить хоккеисту новый контракт, а расторжение действующего соглашения — вынужденная мера, пояснил ТАСС гендиректор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

"Ему надо играть в хоккей, здесь он играть не может. Что делать на месте хоккеиста? Просить клуб отпустить его — всё логично, просто и понятно. Он расторгает контракт по собственной инициативе, права остаются у клуба, и мы заключим с ним новый контракт", объяснил он.

По его словам, новый договор заключат со следующего сезона, когда Гордеев будет в статусе россиянина. Предположительный срок контракта — два года.

Олимпийский чемпион объяснил, почему шансы российских хоккеистов сыграть на ОИ-2026 выросли
Олимпийский чемпион объяснил, почему шансы российских хоккеистов сыграть на ОИ-2026 выросли

Ранее сообщалось, что нападающий "Спартака" Николай Голдобин побил рекорд легенды советского хоккея Александра Кожевникова по голам за один сезон в составе красно-белых, который держался 42 года. Во время игры против "Барыса" в рамках КХЛ он набрал два очка (одна шайба + 1 голевая передача).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!