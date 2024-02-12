Фёдор Гордеев покинет "Сибирь", но лишь до начала нового сезона Клуб КХЛ "Сибирь" разорвал контракт с Гордеевым из-за статуса легионера 12 февраля, 17:22 Фёдор Гордеев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" расторг договор с защитником Фёдором Гордеевым, потому что тот имеет статус легионера. Об этом говорится на сайте лиги.

"Сибирь" и Фёдор Гордеев расторгли соглашение по инициативе хоккеиста, права на игрока закреплены за клубом", — уточняется в тексте.

Остаток сезона 25-летний спортсмен должен провести в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Всё дело в том, что статус легионера не даёт "Сибири" выставлять Гордеева на матчи. Однако клуб намерен предложить хоккеисту новый контракт, а расторжение действующего соглашения — вынужденная мера, пояснил ТАСС гендиректор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

"Ему надо играть в хоккей, здесь он играть не может. Что делать на месте хоккеиста? Просить клуб отпустить его — всё логично, просто и понятно. Он расторгает контракт по собственной инициативе, права остаются у клуба, и мы заключим с ним новый контракт", — объяснил он.

По его словам, новый договор заключат со следующего сезона, когда Гордеев будет в статусе россиянина. Предположительный срок контракта — два года.

Ранее сообщалось, что нападающий "Спартака" Николай Голдобин побил рекорд легенды советского хоккея Александра Кожевникова по голам за один сезон в составе красно-белых, который держался 42 года. Во время игры против "Барыса" в рамках КХЛ он набрал два очка (одна шайба + 1 голевая передача).

Авторы Татьяна Миссуми