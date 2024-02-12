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12 февраля, 19:12

В Подмосковье начали запрещать ставить машины возле мусорных площадок

Рядом с площадками для сбора мусора в Подмосковье начали появляться знаки, запрещающие парковку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В Подмосковье начали появляться знаки, запрещающие парковку у контейнерных площадок. РЭО позитивно оценивает эту меру. Подобные правонарушения регулярно фиксируются по всей стране. Из-за машин мусоровозы не могут подъехать к мусорным контейнерам, сбивается весь график вывоза", — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Так, теперь жители начали сами наказывать автолюбителей-нарушителей, сбрасывая мусор прямо на их машины. Поэтому парковаться нужно так, чтобы мусоровоз мог беспрепятственно подъехать и загрузить мусор из бункеров и контейнеров.

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Борьба с мусором — благородное дело. Однако во Владивостоке мужчина решил избавить двор от мусора путём поджога мусорных баков. Однако рядом с площадкой стояло несколько припаркованных машин. Некоторые из них сгорели, когда пламя с контейнеров перекинулось на них.

Обложка ©

Unsplash / Kenny Eliason

Владимир Озеров
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