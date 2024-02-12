В Подмосковье начали запрещать ставить машины возле мусорных площадок
Рядом с площадками для сбора мусора в Подмосковье начали появляться знаки, запрещающие парковку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).
"В Подмосковье начали появляться знаки, запрещающие парковку у контейнерных площадок. РЭО позитивно оценивает эту меру. Подобные правонарушения регулярно фиксируются по всей стране. Из-за машин мусоровозы не могут подъехать к мусорным контейнерам, сбивается весь график вывоза", — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Так, теперь жители начали сами наказывать автолюбителей-нарушителей, сбрасывая мусор прямо на их машины. Поэтому парковаться нужно так, чтобы мусоровоз мог беспрепятственно подъехать и загрузить мусор из бункеров и контейнеров.
Борьба с мусором — благородное дело. Однако во Владивостоке мужчина решил избавить двор от мусора путём поджога мусорных баков. Однако рядом с площадкой стояло несколько припаркованных машин. Некоторые из них сгорели, когда пламя с контейнеров перекинулось на них.
Unsplash / Kenny Eliason