В Подмосковье начали запрещать ставить машины возле мусорных площадок

Рядом с площадками для сбора мусора в Подмосковье начали появляться знаки, запрещающие парковку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В Подмосковье начали появляться знаки, запрещающие парковку у контейнерных площадок. РЭО позитивно оценивает эту меру. Подобные правонарушения регулярно фиксируются по всей стране. Из-за машин мусоровозы не могут подъехать к мусорным контейнерам, сбивается весь график вывоза", — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Так, теперь жители начали сами наказывать автолюбителей-нарушителей, сбрасывая мусор прямо на их машины. Поэтому парковаться нужно так, чтобы мусоровоз мог беспрепятственно подъехать и загрузить мусор из бункеров и контейнеров.