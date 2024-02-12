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12 февраля, 17:51

Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Израиля позицию России по Украине

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин разъяснил послу Израиля в Москве Симоне Гальперин позицию Российской Федерации по вопросам украинского кризиса.

"Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам положения дел в Центральной Азии и Закавказье, а также по украинскому кризису. Главе дипмиссии были разъяснены принципиальные подходы российской стороны", — сказано в сообщении МИД РФ.

В российском министерстве также обратили внимание, что встреча была инициирована израильской стороной.

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Ранее МИД РФ вызывал посла Израиля Симону Гальперин на ковёр из-за её высказываний о России. Дипломат отметила, что Москва не прилагает должных усилий для освобождения заложников из плена ХАМАС, что вызвало в министерстве крайнее возмущение.

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Владимир Озеров
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