Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Израиля позицию России по Украине

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин разъяснил послу Израиля в Москве Симоне Гальперин позицию Российской Федерации по вопросам украинского кризиса.

"Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам положения дел в Центральной Азии и Закавказье, а также по украинскому кризису. Главе дипмиссии были разъяснены принципиальные подходы российской стороны", — сказано в сообщении МИД РФ.

В российском министерстве также обратили внимание, что встреча была инициирована израильской стороной.