Немцы перечислили главные страхи, Россия заняла лишь седьмое место

Жители ФРГ пересмотрели своё отношение к России и больше не считают её главной угрозой. Такие данные были получены в результате социсследования при создании ежегодного доклада Munich Security Index 2024.

"Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й", — гласят итоги опроса.

Гораздо больше Москвы немцы боятся наплыва мигрантов, кибератак, радикального исламизма, растущего неравенства, уничтожения среды обитания и организованной преступности. Японцы, британцы и канадцы продолжают считать Россию угрозой номер один, в то время как китайцы, индийцы и граждане ЮАР видят в РФ союзника.