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12 февраля, 18:54

Немцы перечислили главные страхи, Россия заняла лишь седьмое место

Опрос: Немцы перестали видеть в России угрозу номер один

Жители ФРГ пересмотрели своё отношение к России и больше не считают её главной угрозой. Такие данные были получены в результате социсследования при создании ежегодного доклада Munich Security Index 2024.

"Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й", — гласят итоги опроса.

Гораздо больше Москвы немцы боятся наплыва мигрантов, кибератак, радикального исламизма, растущего неравенства, уничтожения среды обитания и организованной преступности. Японцы, британцы и канадцы продолжают считать Россию угрозой номер один, в то время как китайцы, индийцы и граждане ЮАР видят в РФ союзника.

"Коррупционное болото": Ошарашенные украинским воровством немцы пожалели о разрыве дружбы с Россией
"Коррупционное болото": Ошарашенные украинским воровством немцы пожалели о разрыве дружбы с Россией

Схожая ситуация сложилась и в американском обществе, рассказывал Life.ru ранее. Граждане США всё чаще призывают власти прекратить конфликт с Россией, чтобы достойно выйти из проигранной геополитической схватки.

Обложка ©

Unsplash / Alana Harris

Илья Пушкарев
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