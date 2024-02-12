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12 февраля, 19:42

Учёных встревожили пятна на Солнце, которые во много раз больше Земли

Астрофизик Иванов: Два пятна во много раз больше Земли появились на Солнце

"Атаковавший" Землю магнитный шторм в ближайшее время не закончится, так как на Солнце внезапно возникли новые пятна, известные как предвестники вспышек и корональных выбросов массы. Такое предупреждение сделал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

По словам учёного, в субботу этих пятен ещё не существовало, а теперь они во много раз превышают размеры Земли. Если быстрый рост продолжится, к концу понедельника тёмные области станут крупнейшими на небесном светиле.

"Оба [пятна] демонстрируют признаки развития магнитных полей смешанной полярности, которые могут представлять угрозу для солнечных вспышек, направленных на Землю", — констатировал астрофизик.

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О пиковой активности Солнца в 2024 году ещё в начале января предупреждал Институт космических исследований РАН. По мнению российских учёных, каждый месяц следует ожидать две-три магнитные бури.

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Unsplash / The Adaptive

Илья Пушкарев
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