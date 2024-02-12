Учёных встревожили пятна на Солнце, которые во много раз больше Земли

"Атаковавший" Землю магнитный шторм в ближайшее время не закончится, так как на Солнце внезапно возникли новые пятна, известные как предвестники вспышек и корональных выбросов массы. Такое предупреждение сделал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

По словам учёного, в субботу этих пятен ещё не существовало, а теперь они во много раз превышают размеры Земли. Если быстрый рост продолжится, к концу понедельника тёмные области станут крупнейшими на небесном светиле.

"Оба [пятна] демонстрируют признаки развития магнитных полей смешанной полярности, которые могут представлять угрозу для солнечных вспышек, направленных на Землю", — констатировал астрофизик.