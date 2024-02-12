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12 февраля, 20:49

Врач поставил главе Пентагона Остину неутешительный диагноз после второй госпитализации

Уролог Корякин: Остин мог повторно угодить в больницу из-за атаки пиелонефрита

Повторная госпитализация могла потребоваться министру обороны США Ллойду Остину из-за острого воспаления почек, допустил уролог-андролог Михаил Корякин. По словам собеседника aif.ru, такие случаи имеют место, пусть и нечасто.

"Можно предположить, что у пациента имела место атака пиелонефрита, требующая антибактериального лечения. Такое осложнение в послеоперационном периоде бывает нечасто, но и не редкость", — считает профессор.

Не исключено, что американские медики попросту недолечили Остина во время первой госпитализации. Отягчающим обстоятельством здесь является 70-летний возраст главы Пентагона, при котором иммунитет уже не может эффективно бороться с недугами.

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Напомним, глава военного ведомства США вновь сменил рабочий кабинет на больничную палату 12 февраля. По данным пресс-службы Пентагона, у министра возникли проблемы с мочевым пузырём.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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