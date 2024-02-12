Врач поставил главе Пентагона Остину неутешительный диагноз после второй госпитализации

Повторная госпитализация могла потребоваться министру обороны США Ллойду Остину из-за острого воспаления почек, допустил уролог-андролог Михаил Корякин. По словам собеседника aif.ru, такие случаи имеют место, пусть и нечасто.

"Можно предположить, что у пациента имела место атака пиелонефрита, требующая антибактериального лечения. Такое осложнение в послеоперационном периоде бывает нечасто, но и не редкость", — считает профессор.

Не исключено, что американские медики попросту недолечили Остина во время первой госпитализации. Отягчающим обстоятельством здесь является 70-летний возраст главы Пентагона, при котором иммунитет уже не может эффективно бороться с недугами.