Британский авианосец HMS Prince of Wales отправился на учения НАТО

На учения НАТО Steadfast Defender отправился британский авианосец HMS Prince of Wales. Как уточнили в ВМС Великобритании, корабль направляется в сторону Норвегии.

"Самый большой военный корабль Великобритании сегодня отплыл в Норвегию, чтобы возглавить международную целевую группу в одном из самых важных военных учений за поколение", — сообщили в пресс-службе британских военно-морских сил.