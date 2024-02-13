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12 февраля, 21:04

Британский авианосец HMS Prince of Wales отправился на учения НАТО

Британский авианосец HMS Prince of Wales. Обложка © Wikipedia / Dane Wiedmann

Британский авианосец HMS Prince of Wales. Обложка © Wikipedia / Dane Wiedmann

На учения НАТО Steadfast Defender отправился британский авианосец HMS Prince of Wales. Как уточнили в ВМС Великобритании, корабль направляется в сторону Норвегии.

"Самый большой военный корабль Великобритании сегодня отплыл в Норвегию, чтобы возглавить международную целевую группу в одном из самых важных военных учений за поколение", — сообщили в пресс-службе британских военно-морских сил.

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Ранее предполагалось, что в манёврах примет участие авианосец Queen Elizabeth, однако гордость британского флота снялась с учений НАТО из-за поломки. В ходе обычной проверки до отплытия была обнаружена проблема с муфтой на гребном вале правого борта.

Оксана Попова
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