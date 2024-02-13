На Кубани увеличили региональные выплаты участникам спецоперации

В Краснодарском крае увеличили размер единовременной выплаты для участников специальной военной операции на Украине с 300 до 500 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

"Ратный труд защитников Родины бесценен. Тем не менее мы стараемся выстроить слаженную систему поддержки участников специальной военной операции. Сегодня увеличили размер единовременной социальной выплаты до 500 тысяч рублей. Её смогут получить те, кто заключил контракт с Министерством обороны с 1 февраля 2024 года", — написал чиновник в телеграм-канале.

Речь идёт об участниках СВО, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. При этом меры поддержки, которые оказывали семьям участников СВО в прошлом году, будут действовать и в текущем.