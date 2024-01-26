Путин дал поручения, касающиеся выплат семьям погибших участников СВО
Президент Владимир Путин поручил при назначении выплат семьям погибших участников специальной военной операции не привязываться к субъекту, в котором они зарегистрированы. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 26 января, на сайте Кремля.
Рекомендации даны органам исполнительной власти регионов страны, срок исполнения — до 1 апреля 2024 года.
"При назначении региональных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации", — сказано в тексте поручения.
Ещё одно поручение было адресовано кабмину. Перечислять выплаты семьям погибших бойцов полагается в срок, не превышающий трёх месяцев.
"Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих осуществление установленных выплат членам семей погибших участников специальной военной операции в срок, не превышающий трёх месяцев с даты подачи соответствующего заявления", — отмечается в тексте документа.
Напомним, что президент Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших Героев России. Для родственников погибших военных в Москве была организована специальная культурная программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января для детей военнослужащих организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут, а после этого глава государства провёл достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на торжественный ужин.