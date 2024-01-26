Путин дал поручения, касающиеся выплат семьям погибших участников СВО

Напомним, что президент Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших Героев России. Для родственников погибших военных в Москве была организована специальная культурная программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января для детей военнослужащих организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут, а после этого глава государства провёл достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на торжественный ужин.