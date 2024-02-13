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12 февраля, 23:11

Литовский бизнесмен спустил в казино украденные деньги и сбежал на Украину

В Литве задержан бизнесмен, проигравший принадлежавшие компании €27 млн

Литовские правоохранители задержали бывшего партнёра инвестиционной компании фонда BaltCap, проигравшего в виртуальном казино чужие 27 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте Вильнюсского городского участкового суда.

"Шарунас Степуконис, подозреваемый в присвоении и растрате 27 миллионов евро компании, в которой он работал, задержан по решению суда на две недели", — написала пресс-служба ведомства.

Когда обнаружилась пропажа денег, Степуконис находился на Украине. На прошлой неделе он вернулся на родину и сдался властям.

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Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция задержала пятерых граждан России, которые играли в азартные игры и курили кальян на вилле на Пхукете. Теперь им грозит 12 лет тюрьмы.

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Freepik / Chandlervid85

Лариса Сафронова
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