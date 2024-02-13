В Госдуме раскритиковали идею запретить кормление бездомных животных

Инициатива властей некоторых российских регионов ввести штрафы за кормление бездомных животных незаконна и нелогична. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"И после нашего обращения в прокуратуру ведомство подтвердило, что данное решение противоречит федеральному закону. Вскоре это решение было опротестовано и отменено", — сообщил он, добавив, что формулировки прокуратуры о незаконности таких законопроектов однозначны.

По словам депутата, данное решение местных властей не только незаконно, но и нелогично, ведь фиксировать и проверять такие случаи невозможно: миллионы россиян подкармливают несчастное зверьё. Бурматов предположил, что региональщики, по всей видимости, не придумали ничего лучшего для борьбы с проблемой бездомных животных, и пообещал реагировать на подобные идеи обращением в прокуратуру.