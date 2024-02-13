Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости готовиться к многолетней конфронтации с Россией раскрыло истинную роль Североатлантического альянса в украинском конфликте. Блок являет собой гробовщика, который не заинтересован в остановке кровопролития, считают авторы китайского портала Global Times (GT).

В GT напомнили, что российская сторона продолжает твердить о готовности достичь целей СВО путём переговоров. Руководство НАТО в это же время сигнализирует о незаинтересованности в мире на Украине. Тем самым объединение пытается создать атмосферу войны для дальнейшего преследования собственных целей.

"Всё дело в деньгах. Организация похожа на гробовщика или владельца магазина гробов, который в мирное время не зарабатывает денег. НАТО нужны конфликты и кровопролитие для заработка. Таким образом, оно сеет страх и панику, чтобы гарантировать, что страны-члены продолжат выделять военное финансирование", — подытожили в GT.