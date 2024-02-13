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13 февраля, 02:01

В Нью-Йорке при стрельбе в поезде метро погибла девочка

NYP: При стрельбе в метро Нью-Йорка погибла девочка, ещё пять детей ранено

В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь после словесной перепалки в поезде метро. В результате стрельбы погибла девочка, пуля попала ей в голову. Об этом сообщила газета The New York Post.

Обстановка в районе происшествия в Нью-Йорке, где в поезде метро в результате стрельбы погибла девочка. Видео © X / Insider Corner

Трагедия случилась в районе станции "Маунт-Иден" в Бронксе в 16:40 по местному времени (00:40 мск). Очевидцы сообщили по меньшей мере о десяти выстрелах. Пять человек получили ранения, они находятся в больнице. Все пострадавшие — подростки 12–17 лет.

Стрелявший разыскивается. Полиция обратилась к гражданам с просьбой избегать территории вокруг станции.

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Ранее сообщалось, что посетительница евангельской церкви Лейквуд в Хьюстоне открыла огонь по прихожанам. Жертвой инцидента стал ребёнок, а мужчина 57 лет получил ранения в ногу.

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Кадр из видео X / Insider Corner

Лариса Сафронова
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