В Нью-Йорке при стрельбе в поезде метро погибла девочка

В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь после словесной перепалки в поезде метро. В результате стрельбы погибла девочка, пуля попала ей в голову. Об этом сообщила газета The New York Post.

Обстановка в районе происшествия в Нью-Йорке, где в поезде метро в результате стрельбы погибла девочка. Видео © X / Insider Corner

Трагедия случилась в районе станции "Маунт-Иден" в Бронксе в 16:40 по местному времени (00:40 мск). Очевидцы сообщили по меньшей мере о десяти выстрелах. Пять человек получили ранения, они находятся в больнице. Все пострадавшие — подростки 12–17 лет.

Стрелявший разыскивается. Полиция обратилась к гражданам с просьбой избегать территории вокруг станции.