Раскрыты подробности жестоких экспериментов Запада над жителями Мариуполя

По словам мужчины, его родительница обратилась за помощью в больницу ещё в 2012 году. Врачи огорошили женщину неприятной новостью: привычные лекарства для лечения суставов отсутствовали. Тогда медики и предложили ей воспользоваться новыми препаратами зарубежных компаний, которые на деле всего лишь тестировали новый продукт на людях.