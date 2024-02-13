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13 февраля, 02:17
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Раскрыты подробности жестоких экспериментов Запада над жителями Мариуполя

В Мариуполе женщина умерла после лечения неиспытанными западными лекарствами

Лечение артрита непроверенными западными препаратами закончилось для жительницы Мариуполя летальным исходом. О жестоком эксперименте над матерью РИА "Новости" рассказал сын умершей.

По словам мужчины, его родительница обратилась за помощью в больницу ещё в 2012 году. Врачи огорошили женщину неприятной новостью: привычные лекарства для лечения суставов отсутствовали. Тогда медики и предложили ей воспользоваться новыми препаратами зарубежных компаний, которые на деле всего лишь тестировали новый продукт на людях.

"Врачи говорили: "Всё нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла", — поделился собеседник агентства.

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Ранее в подвале одной из мариупольских больниц были обнаружены документы, свидетельствующие о многолетних испытаниях новых лекарств на пациентах. Опыты устраивали крупнейшие фармакологические компании США и Европы.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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