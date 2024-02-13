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13 февраля, 03:42

Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже своего самолёта

МИД Венесуэлы обвинил США и Аргентину в похищении Boeing 747–300

Каракас обвинил США и Аргентину в похищении венесуэльского Boeing 747–300 авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur) и сообщил, что сделает всё для возвращения самолёта. Соответствующее заявление размещено на странице главы МИД Венесуэлы Иваня Хиля в соцсети X (экс-Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает дерзкую кражу самолёта Boeing 747–300 с регистрационным номером YV3531, принадлежащего транспортной компании Aerocargos del Sur (Emtrasur), совершённую 12 февраля в результате сговора между правительствами Соединённых Штатов Америки и Аргентинской Республики", — написал глава МИД Венесуэлы.

В заявлении указывается на грубое нарушение прав данной компании и норм гражданской аэронавтики и отмечается, что это угрожает безопасности авиасообщения в регионе. Также ведомство сообщает, что Венесуэла даст соразмерный ответ на это деяние, для чего воспользуется "всеми доступными средствами в рамках национальной конституции, дипломатии и международного права".

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Напомним, "боинг", ранее принадлежавший находящейся под санкциями США иранской компании Mahan Air, был задержан в Аргентине в начале июня 2022 года после приземления для дозаправки. По настоянию американских властей он был арестован. В состав экипажа входили пять граждан Ирана и четырнадцать граждан Венесуэлы, после проверки на связь с террористами они были отпущены. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал вернуть венесуэльский самолёт.

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X / Bruno Rodríguez P

Лариса Сафронова
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