Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей снимками трёхлетней дочери
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала информацию о том, что родившая в 14 лет блогерша Дарья Суднишникова продаёт подписчикам интимные снимки своей трёхлетней дочки. Член ОП РФ пообещала направить соответствующее обращение в Следственный комитет.
По словам Мизулиной, ранее она неоднократно указывала правоохранителям на запрещённый контент юной мамочки.
"Сейчас поступает информация о том, что девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребёнка. Готовим обращение в Следственный комитет России", — написала Мизулина в телеграм-канале.
Напомним, что первыми тревогу забили подписчики Суднишниковой, которым девочка предлагала за тысячу рублей вступить в закрытый чат с интимным контентом. Впрочем, сама Даша обвинения отрицает.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев