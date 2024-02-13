Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей снимками трёхлетней дочери

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала информацию о том, что родившая в 14 лет блогерша Дарья Суднишникова продаёт подписчикам интимные снимки своей трёхлетней дочки. Член ОП РФ пообещала направить соответствующее обращение в Следственный комитет.

По словам Мизулиной, ранее она неоднократно указывала правоохранителям на запрещённый контент юной мамочки.

"Сейчас поступает информация о том, что девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребёнка. Готовим обращение в Следственный комитет России", — написала Мизулина в телеграм-канале.