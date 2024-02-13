Госдеп США при помощи голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке. С таким утверждением выступило Посольство РФ в Вашингтоне.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале, российские дипломаты обратили внимание на публикацию дипведомства Штатов относительно якобы распространения спецслужбами РФ данных о деятельности Вашингтона и стран Европы в Африке. При этом утверждалось, что значительная часть "антизападной кампании Москвы" направлена против инициатив в сфере здравоохранения.

"Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света", — указано в заявлении дипмиссии.

Там также отмечается, что соответствующие обличительные факты об американской деятельности официально озвучивались российскими представителями. Как говорится, "на воре и шапка горит", добавили в посольстве. Дипломаты РФ подчеркнули, что американскую сторону беспокоит успешно развивающееся сотрудничество Москвы с африканскими странами. Они назвали укрепление связей между РФ и столицами государств Африки основной причиной надуманных обвинений и попыток запугать партнёров со стороны властей США.