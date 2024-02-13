Пьяный машинист употреблял алкоголь прямо в кабине, что привело к столкновению поездов под Челябинском

В Челябинской области разбираются в серьёзной аварии на железнодорожных путях, спровоцированной пьяным машинистом. По данным SHOT, всё произошло накануне: 46-летний Андрей Дрёмин начал пить ещё 11 февраля и явился на рабочее место явно выпившим. А чтобы обойти систему проверки, он договорился с фельдшером, чтобы за него прошёл медосвидетельствование его помощник.

Место столкновения двух составов в Челябинской области. Видео © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Но в кабине тепловоза пьянство продолжилось, в результате чего в какой-то момент Андрей пролетел на красный сигнал светофора и врезался в грузовой состав. С рельсов сошло 12 пустых вагонов, повреждено около ста метров полотна. Пострадавших нет, идут восстановительные работы.

По расписанию опаздывают восемь пассажирских поездов, для пассажиров организовали питание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".