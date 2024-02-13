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13 февраля, 07:20

Политик Филиппо: Антироссийская истерия нужна ЕС для создания репрессивной армии

Нагнетание антироссийской истерии необходимо Евросоюзу для создания собственной репрессивной армии. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Осторожно! Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту "создать европейскую армию". Их оправдание простое: "великая российская угроза", <...> [которая нужна], чтобы посеять страх и навязать свою олигархическую программу!" — написал он в X.

По мнению политика, такие вооружённые силы будут прежде всего использоваться против народов Евросоюза, которые захотят "освободиться" от ЕС.

В Госдуме сочли истерией призыв ФРГ готовиться к войне с Россией
В Госдуме сочли истерией призыв ФРГ готовиться к войне с Россией

Ранее глава Штаба обороны Румынии Георгицэ Влад признал, что страна не готова к потенциальной войне с Россией. Генерал призвал принять срочные меры для исправления ситуации, в частности, введя для граждан военную подготовку.

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Матвей Константинов
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