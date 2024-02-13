Политик Филиппо: Антироссийская истерия нужна ЕС для создания репрессивной армии

Нагнетание антироссийской истерии необходимо Евросоюзу для создания собственной репрессивной армии. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Осторожно! Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту "создать европейскую армию". Их оправдание простое: "великая российская угроза", <...> [которая нужна], чтобы посеять страх и навязать свою олигархическую программу!" — написал он в X.

По мнению политика, такие вооружённые силы будут прежде всего использоваться против народов Евросоюза, которые захотят "освободиться" от ЕС.