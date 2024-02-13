Танцовщик Полунин и олимпийская чемпионка Ильиных стали родителями в третий раз
Фигуристка Елена Ильиных родила от артиста Сергея Полунина третьего ребёнка
Танцовщик Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / blackswanei
Артист балета Сергей Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных празднуют рождение третьего ребёнка. Многодетная пара участвовала в фотосессии прямо во время схваток — за день до рождения малыша.
Танцовщик Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poluninink
"Я так сильно благодарна тебе за меня! За твою силу, любовь… За то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете!!!! И это настоящее счастье! За присуждённое звание — многодетная мать! И за то, что, несмотря на схватки, мы всё-таки успели сфотографироваться", — подписала фото Ильиных.
Семья не раскрыла пол и имя новорождённого. Первых двух сыновей Полунина и Ильиных зовут Дар и Мир.
А ранее Life.ru писал, что певица Кети Топурия ждёт третьего ребёнка. Артистка пока не собирается бросать свою работу — она собирается уходить в декрет только перед самыми родами.