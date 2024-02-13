Танцовщик Полунин и олимпийская чемпионка Ильиных стали родителями в третий раз

"Я так сильно благодарна тебе за меня! За твою силу, любовь… За то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете!!!! И это настоящее счастье! За присуждённое звание — многодетная мать! И за то, что, несмотря на схватки, мы всё-таки успели сфотографироваться", — подписала фото Ильиных.