Минцифры: Более двух миллионов россиян записалось на онлайн-голосование

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах президента России записалось два миллиона россиян. Об этом сообщила во вторник, 13 февраля, пресс-служба Минцифры. В лидерах по числу поданных заявлений оказались Подмосковье, Ростовская область, Чувашия и Алтайский край.

К слову, приём заявлений будет продолжаться на сайте Госуслуг до 11 марта 2024 года, 23:59 по московскому времени. Для участия понадобится подтверждённая учётная запись. Заявление можно отозвать, если передумаете. ДЭГ проводится на портале vybory.gov.ru. Гражданам с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно — для них ДЭГ проводится на mos.ru.