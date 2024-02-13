Минцифры: Более двух миллионов россиян записалось на онлайн-голосование
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На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах президента России записалось два миллиона россиян. Об этом сообщила во вторник, 13 февраля, пресс-служба Минцифры. В лидерах по числу поданных заявлений оказались Подмосковье, Ростовская область, Чувашия и Алтайский край.
К слову, приём заявлений будет продолжаться на сайте Госуслуг до 11 марта 2024 года, 23:59 по московскому времени. Для участия понадобится подтверждённая учётная запись. Заявление можно отозвать, если передумаете. ДЭГ проводится на портале vybory.gov.ru. Гражданам с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно — для них ДЭГ проводится на mos.ru.
"За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании записалось 2 миллиона человек", — добавили в ведомстве.
Ранее в ЦИК России утвердили текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента страны, которые пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будет четыре кандидата — действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые Люди"). Всего избирательные комиссии напечатают более 113 миллионов бланков.