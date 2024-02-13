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13 февраля, 10:01

Газманов раскрыл, почему отменил февральские концерты в Москве и области

Газманов отменил концерты в Зеленограде и Красногорске из-за отсутствия договора

Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Певец Олег Газманов отменил февральские выступления в Зеленограде и Красногорске из-за отсутствия договора о проведении концертов. Об этом сообщается в соцсетях народного артиста.

"В связи с отсутствием заключённого со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленограде 10 февраля и Красногорске 11 февраля, к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия", — написал Газманов во "ВКонтакте".

Исполнитель уверен, что эти выступления состоятся позже, и выразил надежду на понимание и поддержку поклонников. Отметим, что Газманов до конца месяца планирует выступить в Кремлёвском дворце, на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, Самаре, Саратове и Волгограде.

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Как сообщал Life.ru, Олег Газманов уже выступал на Международной выставке-форуме "Россия" 10 ноября прошлого года. Вместе с ним тогда на сцену вышли Ирина Дубцова, Митя Фомин, группы GRINKEVICH и Uma2rman.

Никита Осипов
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