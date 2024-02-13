Газманов раскрыл, почему отменил февральские концерты в Москве и области

Певец Олег Газманов отменил февральские выступления в Зеленограде и Красногорске из-за отсутствия договора о проведении концертов. Об этом сообщается в соцсетях народного артиста.

"В связи с отсутствием заключённого со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленограде 10 февраля и Красногорске 11 февраля, к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия", — написал Газманов во "ВКонтакте".

Исполнитель уверен, что эти выступления состоятся позже, и выразил надежду на понимание и поддержку поклонников. Отметим, что Газманов до конца месяца планирует выступить в Кремлёвском дворце, на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, Самаре, Саратове и Волгограде.