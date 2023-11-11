На Международной выставке-форуме "Россия" состоялся концерт Олега Газманова
Певец Олег Газманов выступает на выставке-форуме "Россия". Обложка © Предоставлено Лайфу
Певец Олег Газманов выступил на главной уличной сцене Международной выставки-форума "Россия" 10 ноября. Шоу называлось "Родники. Олег Газманов и "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба выставки-форума.
Певец исполнил свои лучшие и самые популярные хиты в новой аранжировке. Вместе с ним на сцену вышли резиденты арт-кластера "Таврида", Родион Газманов, Ирина Дубцова, Митя Фомин, группы GRINKEVICH и Uma2rman, а также участники Национального проекта патриотической песни "Родники" — группы "Вместе" и "Сарма 38".
Олег и Родион Газмановы выступают на выставке-форуме "Россия". Фото © Предоставлено Лайфу
На шоу, состоявшем из трёх блоков, прозвучали и малоизвестные песни, и современные, патриотические произведения.
Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". Там представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни с 2000 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
Фестиваль "Таврида-Арт" проходит по всей стране, собирая на своей площадке популярных артистов. Так, например, в конце августа в Крыму на сцене фестиваля выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После концерта компанию артист вместе с детьми спел песню "Я русский". Дронов признался, что и сам когда-то был участником фестиваля "Таврида-Арт".