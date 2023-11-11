На Международной выставке-форуме "Россия" состоялся концерт Олега Газманова

Певец Олег Газманов выступил на главной уличной сцене Международной выставки-форума "Россия" 10 ноября. Шоу называлось "Родники. Олег Газманов и "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба выставки-форума.

Певец исполнил свои лучшие и самые популярные хиты в новой аранжировке. Вместе с ним на сцену вышли резиденты арт-кластера "Таврида", Родион Газманов, Ирина Дубцова, Митя Фомин, группы GRINKEVICH и Uma2rman, а также участники Национального проекта патриотической песни "Родники" — группы "Вместе" и "Сарма 38".

Олег и Родион Газмановы выступают на выставке-форуме "Россия". Фото © Предоставлено Лайфу

На шоу, состоявшем из трёх блоков, прозвучали и малоизвестные песни, и современные, патриотические произведения.

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". Там представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни с 2000 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.