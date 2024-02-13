Лавров заявил, что США заталкивают весь Ближний Восток в катастрофу

США заталкивают не только Палестину и Израиль, но и весь Ближний Восток в катастрофу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции клуба "Валдай". Дипломат призвал найти выход из этого положения. По словам главы МИД РФ, обострение кризиса ещё не достигло своего предела, а его последствия наблюдаются по всему региону.

"Последствия нынешней эскалации мы наблюдаем и в других частях региона, в том числе и на Западном берегу реки Иордан, там тоже проводятся силовые операции, там тоже есть жертвы. Но и за пределами палестинских территорий наносятся ракетно-бомбовые удары по территориям Сирии, Ирака, обстреливаются американские базы в Сирии, в Ираке, в Иордании. Безусловно, ситуация в Красном море резко обострилась и обострилась ситуация вокруг Йемена", — добавил Лавров.

По словам Лаврова, Россия предупреждала, что "хроническая" неурегулированность проблемы и неспособность создать полноценное палестинское государство, как того требовало ООН, — главные факторы нестабильности и насилия на Ближнем Востоке. Причём США и союзники, указывает глава российского внешнеполитического ведомства, предпочитают ставить на своё доминирование в регионе, стремясь исключить Москву из ряда международных форматов, которые нацелены на создание условий для установления прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке.