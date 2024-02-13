Бригада, которую перебросили в Авдеевку на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ), состоит в большей степени из боевиков "Азова"*, которых нет смысла брать в плен. Такое мнение выразил депутат Народного совета ДНР, член комитета по поддержке участников специальной военной операции (СВО) Дмитрий Плетень.

"Надо понимать, что бойцы Первого армейского корпуса, скорее всего, не будут брать в плен азовцев*. Но Зеленскому эти потери не важны, также они не важны заокеанским командирам. В очередной раз подтверждается мысль, что НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца", — приводит РИА "Новости" слова депутата.

Плетень дополнил, что Зеленский пытается сохранить внимание НАТО, удерживая Авдеевку. По словам депутата, "все прекрасно знают, как американцы легко отворачиваются от своих прихвостней, когда они больше не нужны". Политик пояснил, что Зеленский уже находится в ловушке — его поражение неизбежно, он только оттягивает свой "позорный конец".

А ранее Life.ru рассказывал, что, по данным европейских СМИ, ВСУ перебросили в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая находилась в резерве на востоке Украины. Однако армия Украины вскоре может исчерпать свои боеприпасы, после этого количество и качество переброшенных в указанный район подразделений утратят важность, а упорная защита этого участка обернётся печальными для ВСУ последствиями.