Три человека погибли в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ
Три человека погибли в результате обстрела Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны ВСУ, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. Ещё один человек госпитализирован с минно-взрывной травмой.
Пащенко отметила, что удар пришёлся на район, где расположена больница. Также повреждения получил административный корпус медучреждения: разбиты окна на третьем этаже и в хирургическом отделении. Персонал не пострадал.
Ранее часть Донецка осталась без света в результате обстрела со стороны ВСУ. В зону отключения попало более семи тысяч жителей города. Информации о пострадавших не поступало.
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