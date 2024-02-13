Три человека погибли в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ

Три человека погибли в результате обстрела Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны ВСУ, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. Ещё один человек госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Пащенко отметила, что удар пришёлся на район, где расположена больница. Также повреждения получил административный корпус медучреждения: разбиты окна на третьем этаже и в хирургическом отделении. Персонал не пострадал.