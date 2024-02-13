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13 февраля, 11:02

Три человека погибли в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ

Три человека погибли в результате обстрела Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны ВСУ, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. Ещё один человек госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Пащенко отметила, что удар пришёлся на район, где расположена больница. Также повреждения получил административный корпус медучреждения: разбиты окна на третьем этаже и в хирургическом отделении. Персонал не пострадал.

При обстреле Белгородской области чешскими "Вампирами" пострадало два человека
При обстреле Белгородской области чешскими "Вампирами" пострадало два человека

Ранее часть Донецка осталась без света в результате обстрела со стороны ВСУ. В зону отключения попало более семи тысяч жителей города. Информации о пострадавших не поступало.

Обложка ©

Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images

Матвей Константинов
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