При обстреле Белгородской области чешскими "Вампирами" пострадало два человека

В результате обстрела Белгородской области пострадало два человека. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в Белгороде в двух многоэтажках выбиты окна, 15 автомобилям причинён ущерб. Кроме этого, зафиксированы повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия. Подомовой обход продолжается.