Украинский снаряд упал прямо под фуру в Белгороде, водитель чудом остался жив

Водитель большегруза ранен после обстрела Белгорода. Как сообщает SHOT, снаряд ВСУ упал прямо под кабину фуры в районе Крейда. Мужчина чудом остался жив, в настоящее время его везут в больницу.

Как сообщал Life.ru, около часа назад в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Жителей призывали не выходить на улицу и не подходить к окнам. В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire.