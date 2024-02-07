Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 14:56

Украинский снаряд упал прямо под фуру в Белгороде, водитель чудом остался жив

SHOT: Водитель большегруза пострадал после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Водитель большегруза ранен после обстрела Белгорода. Как сообщает SHOT, снаряд ВСУ упал прямо под кабину фуры в районе Крейда. Мужчина чудом остался жив, в настоящее время его везут в больницу.

Водитель большегруза пострадал после обстрела ВСУ Белгорода. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавший находится в сознании. По предварительным данным, украинские войска ударили по гражданской машине из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Как сообщал Life.ru, около часа назад в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Жителей призывали не выходить на улицу и не подходить к окнам. В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire.

Испугался взрывов: В Белгороде машина сбила ребёнка, который бежал в укрытие через дорогу на красный свет
Испугался взрывов: В Белгороде машина сбила ребёнка, который бежал в укрытие через дорогу на красный свет
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров