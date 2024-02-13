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13 февраля, 11:18

Российские военные улучшили позиции на важном направлении СВО

Минобороны: ВС РФ улучшили позиции на Донецком направлении, отбив пять атак ВСУ

На Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак формирований ВСУ и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 325 военных, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Пять атак формирований 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ отражены в районах населённых пунктов Клещеевка, Шумы, Георгиевка, Ленинское и Красногоровка ДНР. Украинские войска при этом потеряли до 325 военных убитыми и ранеными, а также танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей.

ВСУ потеряли два танка и до 310 бойцов на Краснолиманском направлении
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Ранее Life.ru сообщал, что украинские дроны-камикадзе и редкое оборудование попали в руки российским спецам. Теперь эксперты тщательно изучают их для выработки наиболее эффективных и изобретательных методов противодействия.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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