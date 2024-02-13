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13 февраля, 11:28

ВС России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ

За минувшие сутки ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в 114 районах.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось о суточных успехах ВС России на Донецком направлении. За это время противник успел лишиться до 325 военнослужащих и, в частности, одного танка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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