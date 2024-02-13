Путин поручил рассмотреть вопрос об "общих подходах" к соцгарантиям добровольцам

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Глава государства ожидает предложений по теме до 1 марта.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — сообщили в пресс-службе Кремля.