Путин поручил рассмотреть вопрос об "общих подходах" к соцгарантиям добровольцам
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Глава государства ожидает предложений по теме до 1 марта.
"Правительству РФ рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее в Госдуме предложили ввести отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребёнка. По мнению депутата Ивана Сухарева, соответствующая практика для обычных людей уже прописана в Трудовом кодексе, причём для военных срок отдыха необходимо удвоить.
Kremlin.ru