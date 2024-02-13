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13 февраля, 12:15

Путин поручил рассмотреть вопрос об "общих подходах" к соцгарантиям добровольцам

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Глава государства ожидает предложений по теме до 1 марта.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — сообщили в пресс-службе Кремля.

В СБУ восхитились огромным количеством добровольцев в Российской армии
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Ранее в Госдуме предложили ввести отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребёнка. По мнению депутата Ивана Сухарева, соответствующая практика для обычных людей уже прописана в Трудовом кодексе, причём для военных срок отдыха необходимо удвоить.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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