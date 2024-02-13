Полмиллиарда записей о россиянах утекло в Сеть с начала 2024 года

С начала 2024 года в Сеть утекло 510 миллионов записей о гражданах России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"С начала 2024 года Роскомнадзор выявил 19 фактов утечек персональных данных, в Сеть попало более 510 миллионов записей", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Всего в 2023 году было зафиксировано 168 утечек персональных данных, при этом в Сеть попало около 300 миллионов записей о россиянах. В 2022 году после начала СВО в Интернете оказались доступными 600 миллионов записей.