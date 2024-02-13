"Победу нельзя напечатать": Эксперт раскрыл, сколько миллиардов нужно Киеву для мобилизации

Киеву придётся потратить около 35 миллиардов долларов для мобилизации 400 тысяч человек. Такие подсчёты произвёл финансовый эксперт Евгений Дубогрыз.

"По моим расчётам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тысяч новых мобилизованных — это примерно 360 миллиардов гривен (девять с половиной миллиардов долларов) в год. Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия", — сказал специалист в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Дубогрыза, реальная цифра может быть в три или четыре раза больше, то есть 1,2–1,3 триллиона гривен (34,5 миллиарда долларов). Эксперт считает, что Украина не сможет избежать мобилизации, даже если на неё не будет денег. В таком случае Киев просто включит печатный станок. При этом Дубогрыз отметил, что деньги напечатать можно, но победу — нет.