"Победу нельзя напечатать": Эксперт раскрыл, сколько миллиардов нужно Киеву для мобилизации
Финэксперт Дубогрыз: Для мобилизации 400 тысяч человек Киеву нужно $34,5 млрд
Киеву придётся потратить около 35 миллиардов долларов для мобилизации 400 тысяч человек. Такие подсчёты произвёл финансовый эксперт Евгений Дубогрыз.
"По моим расчётам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тысяч новых мобилизованных — это примерно 360 миллиардов гривен (девять с половиной миллиардов долларов) в год. Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия", — сказал специалист в эфире телеканала "Эспрессо".
По словам Дубогрыза, реальная цифра может быть в три или четыре раза больше, то есть 1,2–1,3 триллиона гривен (34,5 миллиарда долларов). Эксперт считает, что Украина не сможет избежать мобилизации, даже если на неё не будет денег. В таком случае Киев просто включит печатный станок. При этом Дубогрыз отметил, что деньги напечатать можно, но победу — нет.
Накануне Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая. Таким образом, выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, поскольку это запрещено законом. Тем временем в украинском обществе растёт страх оказаться в рядах ВСУ — этого боится миллион школьников.
Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency