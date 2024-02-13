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13 февраля, 14:21

"Победу нельзя напечатать": Эксперт раскрыл, сколько миллиардов нужно Киеву для мобилизации

Финэксперт Дубогрыз: Для мобилизации 400 тысяч человек Киеву нужно $34,5 млрд

Киеву придётся потратить около 35 миллиардов долларов для мобилизации 400 тысяч человек. Такие подсчёты произвёл финансовый эксперт Евгений Дубогрыз.

"По моим расчётам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тысяч новых мобилизованных — это примерно 360 миллиардов гривен (девять с половиной миллиардов долларов) в год. Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия", — сказал специалист в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Дубогрыза, реальная цифра может быть в три или четыре раза больше, то есть 1,2–1,3 триллиона гривен (34,5 миллиарда долларов). Эксперт считает, что Украина не сможет избежать мобилизации, даже если на неё не будет денег. В таком случае Киев просто включит печатный станок. При этом Дубогрыз отметил, что деньги напечатать можно, но победу — нет.

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Накануне Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая. Таким образом, выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, поскольку это запрещено законом. Тем временем в украинском обществе растёт страх оказаться в рядах ВСУ — этого боится миллион школьников.

Обложка ©

Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency

Никита Никонов
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