"Опасное десятилетие": Аналитики предрекли ещё больше мировых конфликтов

Человечеству придётся столкнуться с ещё более опасными конфликтами, чем текущие. Об этом предупреждают аналитики Международного института стратегических исследований (IISS).

"Нынешняя ситуация в сфере военной безопасности предвещает, что, вероятно, наступит ещё более опасное десятилетие, характеризующееся бесстыдным применением некоторыми военной силы для реализации своих претензий", — указано в подготовленном бюллетене "Военный баланс".

Согласно информации организации, ухудшение безопасности привело к тому, что общемировые расходы на военную оборону достигли рекордных 2,2 триллиона долларов США за 2023 год, что составляет рост на 9% по сравнению с 2022 годом. По прогнозам аналитиков, в этом году сумма может ещё увеличиться. Страны НАТО (кроме Соединённых Штатов) со времён воссоединения Крыма с Россией в 2014 году увеличили траты в военной сфере на 32%. США сохраняют лидирующую позицию по военным расходам — 70% от всех трат стран НАТО и 41% от мировых. А если сложить расходы Североатлантического альянса и Китая, то они будут составлять 70% от глобальных.

Аналитики считают, что темпы расходования боеприпасов в конфликте между Россией и Украиной заставили Запад признать, что производственные мощности атрофировались, из-за чего многие страны бросились исправлять недостатки. Руководители государств особое внимание уделяют артиллерии, барражирующим боеприпасам и системам противодействия дронам. В настоящее время вырос спрос на морские беспилотники — страны постепенно осознают их потенциал и значимость в военной стратегии.