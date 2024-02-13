В 2023 году кибермошенники украли у клиентов российских банков 15,8 млрд рублей
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В 2023 году добычей кибермошенников, которые атакуют клиентов российских банков, стали почти 16 миллиардов рублей. Об этом информирует во вторник, 13 февраля, пресс-служба Центробанка. Одной из причин успеха преступников регулятор назвал более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. В этом смысле утечки личных данных из компаний и организаций играют злоумышленникам на руку.
"В прошлом году банки отразили 34,8 млн попыток кибермошенников похитить деньги у граждан. Тем не менее злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 млрд рублей", — говорится в сообщении регулятора.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве мошенники выудили 49,9 миллиона рублей у 80-летнего отставного генерал-майора и его жены. Сперва мужчине поступил звонок от неизвестного, который заявил об угрозе для счетов сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а затем позвонил "сотрудник ЦБ РФ", который подтвердил информацию об угрозе потерять деньги. Пенсионеру предложили способ сохранить средства — передать их "в безопасное место".