Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 18:23

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в телеграм-канале ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что дрон был сбит над территорией Клинцовского района. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Также Богомаз поблагодарил военных за защиту.

Ещё четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской и Брянской областями
Ещё четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской и Брянской областями

Ранее в МО РФ сообщили, что российская ПВО за сутки собрала "урожай" из 63 украинских дронов. Больше всего беспилотников было уничтожено в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка и Межевое (ДНР), а ещё в районе Любимовки и Дудчан под Херсоном.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров