Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в телеграм-канале ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что дрон был сбит над территорией Клинцовского района. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Также Богомаз поблагодарил военных за защиту.