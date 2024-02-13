Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью
Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в телеграм-канале ведомства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что дрон был сбит над территорией Клинцовского района. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Также Богомаз поблагодарил военных за защиту.
Ранее в МО РФ сообщили, что российская ПВО за сутки собрала "урожай" из 63 украинских дронов. Больше всего беспилотников было уничтожено в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка и Межевое (ДНР), а ещё в районе Любимовки и Дудчан под Херсоном.
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