Пожар в жилом доме в Анапе локализован
МЧС: Пожар в жилом доме в Анапе локализован на площади 1 тыс. кв. метров
Огнеборцы ликвидировали пожар в 11-этажном доме в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Кадры с места тушения пожара в многоэтажке в Анапе. Видео © t.me / МЧС России
"В Анапе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1000 квадратных метров", — уточнили в МЧС.
Также в ведомстве подчеркнули, что эвакуированные из горящего дома жители находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи МЧС России.
Как сообщал Life.ru, вечером 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Из дома эвакуировано 440 человек, среди них 112 детей. Также пострадал лифтёр, находившийся на чердаке. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
t.me / МЧС России