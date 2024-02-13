Пожар в жилом доме в Анапе локализован

Огнеборцы ликвидировали пожар в 11-этажном доме в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадры с места тушения пожара в многоэтажке в Анапе. Видео © t.me / МЧС России

"В Анапе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1000 квадратных метров", — уточнили в МЧС.

Также в ведомстве подчеркнули, что эвакуированные из горящего дома жители находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи МЧС России.