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13 февраля, 20:08

Пожар в жилом доме в Анапе локализован

МЧС: Пожар в жилом доме в Анапе локализован на площади 1 тыс. кв. метров

Огнеборцы ликвидировали пожар в 11-этажном доме в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадры с места тушения пожара в многоэтажке в Анапе. Видео © t.me / МЧС России

"В Анапе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1000 квадратных метров", уточнили в МЧС.

Также в ведомстве подчеркнули, что эвакуированные из горящего дома жители находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи МЧС России.

В Анапе мансарда горящего дома рухнула по всей площади, огонь охватил квартиры
В Анапе мансарда горящего дома рухнула по всей площади, огонь охватил квартиры

Как сообщал Life.ru, вечером 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Из дома эвакуировано 440 человек, среди них 112 детей. Также пострадал лифтёр, находившийся на чердаке. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Оксана Попова
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