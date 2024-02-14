Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности
Старовойт: Сирены ракетной опасности запущены в Курской области
В Курской области объявлена угроза ракетной опасности, предупредил губернатор региона Роман Старовойт. Жителей просят не подходить к окнам и в случае нахождения на улице укрыться в ближайших зданиях.
"Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой", — предупредил Старовойт в телеграм-канале.
Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.
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