Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности

В Курской области объявлена угроза ракетной опасности, предупредил губернатор региона Роман Старовойт. Жителей просят не подходить к окнам и в случае нахождения на улице укрыться в ближайших зданиях.

"Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой", — предупредил Старовойт в телеграм-канале.