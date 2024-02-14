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13 февраля, 22:18

Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности

Старовойт: Сирены ракетной опасности запущены в Курской области

В Курской области объявлена угроза ракетной опасности, предупредил губернатор региона Роман Старовойт. Жителей просят не подходить к окнам и в случае нахождения на улице укрыться в ближайших зданиях.

"Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой", — предупредил Старовойт в телеграм-канале.

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области
Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области

Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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