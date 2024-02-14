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14 февраля, 00:29

Милонов призвал жёстко наказывать за преступления против бойцов СВО

Депутат Милонов: За преступления против бойцов СВО нужно наказывать жёстче

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Алеев Егор

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Алеев Егор

Те, кто обманывает участников спецоперации, в том числе лишая их денежных средств, не должны получать условные сроки. Как рассказал в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" депутат Госдумы Виталий Милонов, для таких людей необходимо предусмотреть более суровое наказание.

Дело в том, что мошенники также охотятся и за участниками спецоперации. Например в аэропортах злоумышленницы просят у солдат денег, чтобы якобы вернутся домой. Более ушлые обманщицы входят в доверии к бойцам и оставляют их без денег, которые они получили, рискуя собственной жизнью.

В этой связи депутат считает, что наказание за совершаемые против участников спецоперации преступления должны быть отдельно обозначены в законодательстве.

"Военнослужащие — это люди, которые находятся в тяжёлых психологических условиях. Жулики этим пользуются, располагая к себе и обещая искреннюю любовь и взаимопонимание. Есть статья за нападение на человека, а есть — за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении. И в случае с бойцами СВО должно быть так же", — сообщил Милонов.
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Ранее в Госдуме предложили ввести отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребёнка. В соответствии с Трудовым кодексом работникам в случае пополнения в семье полагается отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. Депутат Иван Сухарев предлагает не только распространить эту практику на военных, но даже удвоить её срок.

Анатолий Симоненко
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