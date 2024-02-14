Милонов призвал жёстко наказывать за преступления против бойцов СВО

Те, кто обманывает участников спецоперации, в том числе лишая их денежных средств, не должны получать условные сроки. Как рассказал в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" депутат Госдумы Виталий Милонов, для таких людей необходимо предусмотреть более суровое наказание.

Дело в том, что мошенники также охотятся и за участниками спецоперации. Например в аэропортах злоумышленницы просят у солдат денег, чтобы якобы вернутся домой. Более ушлые обманщицы входят в доверии к бойцам и оставляют их без денег, которые они получили, рискуя собственной жизнью.

В этой связи депутат считает, что наказание за совершаемые против участников спецоперации преступления должны быть отдельно обозначены в законодательстве.

"Военнослужащие — это люди, которые находятся в тяжёлых психологических условиях. Жулики этим пользуются, располагая к себе и обещая искреннюю любовь и взаимопонимание. Есть статья за нападение на человека, а есть — за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении. И в случае с бойцами СВО должно быть так же", — сообщил Милонов.