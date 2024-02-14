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14 февраля, 02:56

В Конгрессе США со второго раза согласовали импичмент главы МВБ

Палата представителей США проголосовала за импичмент главы МВБ Майоркаса

Палата представителей США проголосовала за импичмент главы МВБ Алехандро Майоркаса. Обложка © X / Secretary Alejandro Mayorkas

Палата представителей США проголосовала за импичмент главы МВБ Алехандро Майоркаса. Обложка © X / Secretary Alejandro Mayorkas

В нижней палате американского парламента определились по поводу будущей судьбы главы Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса, которого обвиняют в неспособности обеспечить безопасность границ страны. Как следует из трансляции заседания, которую проводил телеканал C-SPAN, Палата представителей Конгресса США поддержала его импичмент.

Стоит отметить, что инициативу об импичменте ещё в конце ноября прошлого года внесла на рассмотрение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она считает, что министр "допустил вторжение примерно десяти миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США. В этот раз в контролируемой республиканцами нижней палате парламента за данную инициативу проголосовало 214 законодателей, а остальные 213 высказались против.

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Неделю назад Life.ru писал, что Майоркас избежал импичмента. Тогда всё решила разница в два голоса. Против резолюции высказалось 216 конгрессменов, за — 214 законодателей.

Алексей Соловьёв
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