В Конгрессе США со второго раза согласовали импичмент главы МВБ
Палата представителей США проголосовала за импичмент главы МВБ Майоркаса
Палата представителей США проголосовала за импичмент главы МВБ Алехандро Майоркаса. Обложка © X / Secretary Alejandro Mayorkas
В нижней палате американского парламента определились по поводу будущей судьбы главы Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса, которого обвиняют в неспособности обеспечить безопасность границ страны. Как следует из трансляции заседания, которую проводил телеканал C-SPAN, Палата представителей Конгресса США поддержала его импичмент.
Стоит отметить, что инициативу об импичменте ещё в конце ноября прошлого года внесла на рассмотрение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она считает, что министр "допустил вторжение примерно десяти миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США. В этот раз в контролируемой республиканцами нижней палате парламента за данную инициативу проголосовало 214 законодателей, а остальные 213 высказались против.
Неделю назад Life.ru писал, что Майоркас избежал импичмента. Тогда всё решила разница в два голоса. Против резолюции высказалось 216 конгрессменов, за — 214 законодателей.